Skispringen und Biathlon bleiben zuschauerstärkste Wintersportarten

Skispringen und Biathlon bleiben im deutschen Fernsehen die erfolgreichsten Wintersportarten. In den Sendungen der ARD kam das Skispringen im vergangenen Winter auf durchschnittlich 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (19,0 Prozent Marktanteil) und lag damit in absoluten Zahlen knapp vor Biathlon (3,59 Millionen/24,4 Prozent). Schon in der vergangenen Saison hatten beide Sportarten die Liste angeführt.