Formel E: Porsche bleibt über 2021 hinaus dabei

Nach den Absagen von Audi und BMW hat der erste deutsche Hersteller seinen mittelfristigen Verbleib in der Formel E verkündet. Porsche wird auch von 2022 bis 2026 in der Elektro-Rennserie an den Start gehen, wenn die dritte Fahrzeug-Generation zum Einsatz kommt. Das teilte der Sportwagen-Hersteller am Freitag mit.