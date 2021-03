Xabi Alonso verlängert Vertrag bei Real Sociedad - Gladbach-Wechsel vom Tisch

Xabi Alonso trifft eine wichtige Entscheidung über die Gestaltung seiner Zukunft. Anders als zuletzt berichtet, liegt diese weiter in Spanien.

Dies gab der spanische Klub am Freitag offiziell bekannt. Damit ist die mittelfristige Zukunft des ehemaligen Superstars des FC Bayern erst einmal geklärt, ein Transfer im Sommer dürfte vom Tisch sein. Zuletzt hatten Spekulationen über einen Wechsel des 39-Jährigen zum Bundesligisten Borussia Mönchengladbach für Schlagzeilen gesorgt.

Berater: Zeit für Xabi Alonso noch nicht gekommen

"Xabi ist sehr glücklich, bei Real Sociedad verlängert zu haben. Er hatte mehrere Anfragen aus Europa vorliegen. Für ihn kam der nächste Schritt aber noch nicht in Frage. Er ist glücklich hier in Spanien und noch nicht am Ende mit seinem Projekt", sagte Alonsos Berater Inaki Ibánez zu SPORT1.