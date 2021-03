DFB-Team: Muss Toni Kroos um seinen Stammplatz fürchten?

Der CHECK24 Doppelpass mit Christoph Daum am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Löws lobt Kimmich, Goretzka und Gündogan

"Ilkay, Jo und Leon haben das klasse gemacht", sagte Löw weit nach Abpfiff in Duisburg: "Das Mittelfeld war sehr gut unterwegs. Alle drei Spieler, die am Anfang im Zentrum gespielt haben, waren extrem ballsicher und extrem häufig anspielbar. Sie hatten unglaublich viele Ballkontakte. Sie haben alle Angriffe inszeniert - in der Enge des Spiels, die es absolut gab."