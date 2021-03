Sportwetten: Löw-Elf und U21 in der Favoritenrolle

Die deutschen Fußball-Nationalmannschaften bleiben auch in den beiden bevorstehenden Aufgaben am Wochenende in der Favoritenrolle.

Die deutschen Fußball-Nationalmannschaften bleiben auch in den beiden bevorstehenden Aufgaben am Wochenende in der Favoritenrolle. In Rumänien ist das A-Team von Bundestrainer Joachim Löw im zweiten Gruppenspiel der WM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) mit einer Siegquote von 1,33 bei bwin klarer Favorit. Bei einem Sieg des Gastgebers winkt das 8,50-Fache des Einsatzes.