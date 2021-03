Menschenrechte in Katar: DFB muss Versteckspiel beenden - Kommentar von Pit Gottschalk

Außer guten, aber wirkungslosen Worten hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bisher nichts getan, was Katar in Erklärungsnot bringen könnte. Die Empörung über 6500 Tote, die beim Bau der WM-Stadien zu beklagen sind , kam über den Status einer Formalie nicht hinaus.

WM in Katar: Amnesty International gegen Boykott

Unter der Überschrift "Flutlicht an für die Menschenrechte" rät er zur WM-Teilnahme: "Mehr als auf einen Boykott hoffen die Menschen, die in Katar unter den menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen leiden, auf internationale Solidarität, die das Sportereignis in die Pflicht nimmt. Ihre Hoffnung liegt weniger auf einer Absage der Spiele, die die bereits erreichten Erfolge für ihr Leben und ihre Arbeit in Luft auflöst, sondern auf einer internationalen Aufmerksamkeit, die wirkungsvoll und laut auf weitere Verbesserungen drängt."