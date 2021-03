NBA: Theis, Wagner und Hartenstein getradet - das sind die Folgen

Gleich drei Deutsche wurden in der NBA zu einem anderen Team getradet © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago

Kurz vor der Trade-Deadline in der NBA werden Daniel Theis, Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein zu anderen Teams transferiert. Was sind die Folgen?

Es hätte das glorreiche Ende einer packenden Aufholjagd werden können - am Ende war es nichts.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag lag Daniel Theis mit den Boston Celtics gegen die Milwaukee Bucks zwischenzeitlich bereits mit 25 Punkten in Rückstand, doch dann starteten die Celtics eine irre Aufholjagd. (SERVICE: Der Spielplan der NBA-Saison 2020/21)

In den letzten Sekunden der Partie hatte der Deutsche dann die Chance, das Spiel mit einem Dreier zugunsten seines Teams zu entscheiden. Doch sein Wurf traf nur den Ring, die Pleite im Ost-Duell war besiegelt.

Dass dieser vergebene Wurf die letzte Aktion für seinen langjährigen Arbeitgeber sein würde, hätte sich der Center vor zwei Tagen wohl kaum vorstellen können. Doch das Unvorstellbare trat ein - wie so oft in der NBA in der heißen Phase der Trade-Deadline.