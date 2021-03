BVB-Profi: Jude Bellingham ist Englands gefeiertes Talent und wird mit Lob überschüttet

Bellingham "glaubt man nicht, dass er 17 ist"

BVB-Profi schrammt an Rekord vorbei

Damit nicht genug: in der 72. Minute verpasste Bellingham ganz knapp sein erstes Tor für die Three Lions, als er per Seitfallzieher den Ball über die Latte beförderte. Mit einem Treffer hätte sich der Rechtsfuß in die englischen Geschichtsbücher als jüngster Torschütze aller Zeiten eingetragen.

Für einige Fans und Experten steht jetzt schon fest, dass Bellingham auch zur Europameisterschaft in diesem Sommer fahren wird. Dafür sprechen unter anderem seine stabilen Leistungen für den BVB in der Champions League. Diese sollen zudem der Grund sein, warum Southgate Bellingham aus der U21 hochgezogen habe.

England-Coach Southgate fördert Bellingham

Der England-Coach, der den Dortmunder in Windeseile zum ersten A-Länderspiel führte, wird die Fortschritte seines Schützlings weiter genaustens beobachten. "Er ist ein Spieler, von dem wir glauben, dass er in der Zukunft ein englischer Nationalspieler sein wird", erklärte Southgate nach dem Sieg gegen San Marino bei ITV .

"Wir hoffen, dass wir ihn weiterentwickeln und ihn schnell in die Gruppe integrieren, in dem wir ihn in den Spielen einsetzen, ihn in die Mannschaft holen, auch mit der Entwicklung, die er in Dortmund durchmacht", beschrieb der Trainer seinen Plan mit Bellingham.