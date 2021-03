John Obi Mikel: Eden Hazard fehlt Hingabe im Chelsea-Training

Der Superstar von Real Madrid hat eher den Ruf, in den Übungseinheiten zwischen den Einsätzen mal einen Gang rauszunehmen - nur um dann am Spieltag voll aufzudrehen.

"Montags und dienstags stand er im Training nur herum, an den Wochenenden hat er dann die Spiele für uns gewonnen. Manche Leute haben so viel Talent", sagte der Mittelfeldspieler, der mit den Blues unter anderem die Champions League gewonnen hatte.

Hazard wollte so gut wie Messi und Ronaldo sein

Hazard habe ihm gesagt: "Ich will so gut wie die beiden werden - und das kann ich auch. Vielleicht nicht so gut wie Messi, weil er von einem anderen Planeten kommt, aber ich kann an Cristianos Level herankommen oder sogar noch besser werden."