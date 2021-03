"Ziemlich cooler Schlag": Jäger glänzt mit Ass in Punta Cana

Stephan Jäger ist ein Hole-in-one geglückt © AFP/GETTY IMAGES/SID/KEVIN C. COX

Mit einem Hole-in-one hat Golfprofi Stephan Jäger (München) beim Turnier der US-Tour in Punta Cana in der Dominikanischen Republik für Furore gesorgt. An der 218 Meter langen zweiten Bahn (Par 3) gelang dem 31-Jährigen ein Ass, mit sechs Schlägen unter Par übernahm Jäger im Leaderboard nach seiner starken Auftaktrunde die Führung.