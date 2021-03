Virtus.pro investiert in PUBG Mobile und gründet eigenes Team

Virtus.pro zählt zu den erfolgreichsten eSports-Brands in Osteuropa/Russland. Nun hat die Organisation ihr erstes eigenes PUBG-Mobile-Roster verpflichtet.

PUBG Mobile ist eines, wenn nicht gar das meistgespielte Handyspiel der Welt. Mehr als eine Milliarde Mal wurde der Titel nun schon heruntergeladen und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Auch die Betreiber der russischen eSports Organisation Virtus.pro haben augenscheinlich das Potenzial des Titels erkannt und planen, ein eigenes Roster ins Leben zu rufen.

"Wir haben unter unseren Fans eine Umfrage durchgeführt, in der viel ihr Interesse an einem PUBG Mobile Roster kundtaten.", so Virtus.pro-CEO Sergey Glamazda. Laut diesem schaffe der Entwickler des Titels genügend Anreize, damit sich eine eSports-Organisation mit diesem Titel auseinandersetzt.