6,78 Millionen sehen 3:0 gegen Island bei RTL

Der 3:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft im ersten WM-Qualifikationsspiel gegen Island in Duisburg hat RTL eine befriedigende Quote beschert.

Der 3:0-Länderspielsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im ersten WM-Qualifikationsspiel gegen Island in Duisburg hat RTL bei der Live-Übertragung eine befriedigende Quote beschert. Im Schnitt schalteten 6,78 Millionen Zuschauer ein und sorgten für einen guten Marktanteil von 23,1 Prozent. In der Spitze schauten sogar 7,42 Millionen Fans zu.

Die 0:6-Pleite von Deutschland im letzten Länderspiel des vergangenen Jahres in Sevilla gegen Spanien hatten 7,34 Millionen Zuseher in der ARD verfolgt. Der Marktanteil betrug damals 24,1 Prozent. RTL hatte im vergangenen November beim Länderspiel gegen Tschechien mit 5,42 Millionen Zuschauern deutlich weniger Zuschauer verzeichnet.

Der Kölner Sender setzte im ersten Länderspiel des Jahres erstmals Ex-Bayern-München-Präsident Uli Hoeneß als Experten ein. RTL überträgt auch die kommenden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag in Rumänien und am kommenden Mittwoch (31. März) gegen Nordmazedonien in Duisburg.