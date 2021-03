Fans veralbern Dominic Calvert-Lewin wegen winzigen Schienbeinschonern

Über die Schienbeinschoner der größten Kicker der Welt hört man dagegen nur wenig. Jetzt sorgt in England aber doch ein Spieler mit seiner vermeintlichen Schutz-Ausrüstung für Schlagzeilen. Denn der Nationalspieler Dominic Calvert-Lewin läuft mit geradezu lächerlich kleinen Schienbeinschützern auf.

So auch wieder zu bewundern beim klaren 5:0-Sieg der Three Lions gegen San Marino, bei dem der Angreifer des FC Everton doppelt zuschlug. Die Fans konnten nicht anders, als sich in den Social-Media über die winzigen Schoner lustig zu machen. Die Sun trug einige der Reaktionen zusammen.