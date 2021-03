Absturz ohne James: Lakers um Schröder verlieren weiter

Los Angeles (SID) - Ohne Superstar LeBron James ist für die Los Angeles Lakers um Nationalspieler Dennis Schröder in der Basketball-Profiliga NBA weiter nichts zu holen. Beim 101:109 gegen die Philadelphia 76ers kassierte der Meister seit dem Ausfall des Schlüsselspielers die vierte Niederlage in Serie. Die Lakers (28:17) sind im Westen nur noch Vierter.

Vor dem Spiel erhielten die Sixers-Profis Dwight Howard und Danny Green in L.A. ihre Meisterringe, sie waren nach dem Titelgewinn nach Philadelphia gewechselt. Howard lieferte sich im Spiel eine heftige Auseinandersetzung mit Montrezl Harrell und wurde vom Schiedsrichter früh in die Kabine geschickt. Sixers-Trainer Doc Rivers bezeichnete die Streithähne als "Clowns. Es ist lächerlich, von beiden Seiten."

Auf den Trikots hatten die Lakers Sticker zu Ehren von Elgin Baylor aufgebracht. Die Klublegende war am Montag im Alter von 86 Jahren gestorben. Erstmals in dieser Saison durften mehrere Dutzend Fans bei einem Spiel der Franchise im Staples Center dabei sein.

Isaac Bonga unterlag mit den Washington Wizards im ersten Spiel nach dem Abschied von Moritz Wagner 102:106 bei den New York Knicks. Bonga blieb in acht Minuten ohne Punkt oder Assist und setzte zwei Freiwürde daneben. Wagner war am Donnerstag von den Wizards an die Chicago Bulls abgegeben worden, die ihn sogleich an die Boston Celtics weiterreichten.