RB Leipzig startet neue Kampagne "You Can Do Anything"

Bundesligist RB Leipzig startet die Kampagne "You Can Do Anything", um seine Fans in der Pandemie zu emotionalisieren.

RB Leipzig hat seine neue Kampagne "You Can Do Anything" gestartet. Auf der neuen digitalen Plattform können Fans Aktionen der RB-Kicker Tyler Adams, Kevin Kampl, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer miterleben. Dazu gibt es etliche weitere Clips, Interviews und Gewinnspiele.