HUMAN RIGHTS: Löw will das Ausrufezeichen sein

Joachim Löw will das Ausrufezeichen hinter der Botschaft seiner Spieler Richtung Katar sein. "Absolut", sagte der Bundestrainer nach dem 3:0 (2:0) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Island: "Das sollte ein Zeichen sein, dass wir für alle Menschenrechte auf der Welt einstehen, egal wo. Welche Werte wir vertreten. Das war ein gutes und wichtiges Zeichen."

Angeregt habe er diese Aktion allerdings nicht. "Die Spieler haben das selbst am Mittag noch gemalt und geschrieben", berichtete Löw. Bei der Aufstellung für die Hymnen trug dann jeder Nationalspieler in Duisburg am Donnerstagabend ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Buchstaben - zusammen lautete die Botschaft: HUMAN RIGHTS.