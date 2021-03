Formel 1: Fernando Alonso vor Comeback über Alters-Frage verärgert

Fernando Alonso will in der Formel 1 neu durchstarten © Imago

Mit 39 Jahren kehrt Fernando Alonso in die Formel 1 zurück, vor seinem Comeback an diesem Wochenende muss er viele Fragen beantworten - und hat für eine besonders häufige kein Verständnis.

"Die Frage nach meinem Alter", sagte der Spanier in Bahrain, "die überrascht mich ein bisschen. So alt bin ich doch gar nicht."

Mit dem Rennen am Sonntag (Formel 1: Der Große Preis von Bahrain am Sonntag ab 17 Uhr im LIVETICKER) startet Alonso seine zweite Karriere in der Formel 1, die für ihn auch mit Blick auf das Team eine Rückkehr ist: Alpine hieß bis zuletzt Renault, und mit den Franzosen holte Alonso 2005 und 2006 seine beiden WM-Titel in der Königsklasse - Erfolge, die der Asturier am liebsten wiederholen will.