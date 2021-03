NCAA: College-Basketballer Oscar Frayer stirbt bei Unfall

Oscar Frayer von den Grand Canyon Antelopes kommt bei einem Autounfall ums Leben - nur wenige Tage nachdem er am NCAA-Turnier teilgenommen hat.

Der Basketball-Youngster war am frühen Dienstagmorgen bei einem Autounfall in Nordkalifornien ums Leben gekommen. Das bestätigte das College am Donnerstag. Frayer wurde nur 23 Jahre alt.