NBA: Lakers verlieren trotz starkem Schröder, LeBron James fehlt lange

In der Nacht setzte es für das Team von Head Coach Frank Vogel die nächste Pleite. Gegen die Philadelphia 76ers stand im heimischen Staples Center am Ende eine 101:109-Pleite auf der Anzeigentafel.

Zwar ging es mit einem Unentschieden in die Pause, ein miserables drittes Viertel, in dem die Lakers nur 17 Punkte, die Sixers aber 35 erzielten, machte einen Sieg am Ende quasi unmöglich. Die Aufholjagd der Gastgeber, die im letzten Abschnitt immerhin zehn Punkte mehr erzielten als der Gegner, kam zu spät. (NEWS: Alles zur NBA)