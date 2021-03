Uli Hoeneß für Karl-Heinz Rummenigge als DFB-Vertreter bei FIFA und UEFA

Bei seinem ersten Einsatz als Länderspiel-Experte bei RTL nahm der Ehrenpräsident des FC Bayern kein Blatt vor den Mund und sprach Klartext zur Führungskrise des DFB. Dazu sieht er seinen ehemaligen Mitstreiter Karl-Heinz Rummenigge als perfekten Vertreter für den DFB in internationalen Gremien.

An den aktuellen Vertretern des deutschen Fußballbundes, Vize Rainer Koch, Generalsekretär Friedrich Curtius und Schatzmeister Stephan Osnabrügge, ließ er dabei kein gutes Haar. "Momentan sind wir mit Herrn Koch bei der FIFA vertreten. Jetzt soll Peter Peters, der bei Schalke nicht gerade gute Arbeit geleistet hat, in das UEFA Board gehen. Mein Vorschlag wäre, dass Karl-Heinz Rummenigge, der nächstes Jahr beim FC Bayern aufhört, beide Ämter übernehmen soll", forderte der 69-Jährige.

Nur so wäre seiner Meinung nach gesichert, dass der deutsche Fußball in den kommenden Jahren in den Verbänden gut vertreten wird, denn Rummenigge habe "ein Netzwerk, der ist anerkannt und akzeptiert." Daher wäre mit dieser Personalentscheidung diese Flanke geschlossen.