Basketball, EuroLeague: Bayern verliert gegen Valencia

Die Bayern fanden in Valencia zwei Tage nach ihrem siebten Bundesliga-Erfolg nacheinander zunächst kaum in ihren Rhythmus und mussten von Anfang an einem Rückstand hinterher laufen. Bis zur Pause wuchs die Hypothek auf 13 Punkte an, ehe München wie schon vor Wochenfrist beim Coup gegen den türkischen Titelfavoriten Anadolu Istanbul zur Aufholjagd bliesen und das Spiel vorübergehend wendeten. (Service: Ergebnisse der EuroLeague)