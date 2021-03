3. Liga: Uerdingens Fechner positiv auf Corona getestet

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat erneut einen Coronafall zu beklagen. Wie die Krefelder am Donnerstagabend mitteilten, ist KFC-Spieler Gino Fechner an COVID-19 erkrankt. "Die Testergebnisse der übrigen Mannschaft waren negativ, auch bei einem weiteren Test, der am Folgetag durchgeführt wurde", schrieb der KFC.