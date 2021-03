Penisbild bei Beachvolleyball-Übertragung? Ärger um Alexander Walkenhorst

Die deutschen Beachvolleyball-Topspielerinnen Victoria Bieneck und Isabel Schneider haben am Wochenende ein Turnier der German Beach Trophy in Düsseldorf vorzeitig abgebrochen – und die "persönlichen Gründe", die das deutsche Meisterduo von 2018 auf seiner Facebook-Seite nannte , sind nach SPORT1 -Informationen heikle.

Der Vorfall hat das Potenzial, einigen Staub in der deutschen Beach-Szene aufzuwirbeln - zumal Walkenhorst, Bruder von Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und selbst auch aktiver Spieler, ohnehin als streitbare Figur bekannt ist.

Alexander Walkenhorst Reizfigur im Beachvolleyball

Walkenhorst hat sich immer wieder als Kritiker des Verbands DVV positioniert, der die Strukturen dort "veraltet" findet und seine Sportart anders präsentieren will: "Jung, modern und voll im Trend", so die selbst formulierte Vision seiner "New Beach Order".