Bundesliga-Vereine stellen Nationalspieler nicht ab - Fans einverstanden

Die Fans in Deutschland haben mit Zustimmung auf die Entscheidung vieler Bundesliga-Vereine, ihre Nationalspieler für Länderspiele in als Risikogebieten eingestuften Regionen nicht abzustellen, reagiert.

In einer Umfrage von "Bundesliga-Barometer" gaben 88,2 Prozent der Befragten an, es richtig zu finden, dass ihre Klubs auf die Abstellung ihrer Akteure aufgrund der Corona-Risiken und drohender Quarantäne nicht für die Spiele in der WM-Qualifikation abstellen.