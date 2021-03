Kerber in Miami ohne Spielverlust in Runde drei

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Miami im Eiltempo in die dritte Runde gestürmt.

Kerber trifft auf Azarenka

Kerber, die Anfang des Monats in Dubai an ihrer Auftakthürde gescheitert war, hatte in der ersten Runde ein Freilos besessen. In der nächsten Runde trifft die 33-Jährige auf die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Viktoria Azarenka aus Belarus. Die Nummer 14 der Setzliste zog kampflos in Runde drei ein, da Laura Siegemund (Metzingen) aufgrund einer Knieverletzung nicht angetreten war.