WM-Quali: Schweiz und Dänemark starten erfolgreich

Die Schweizer gewinnen in Bulgarien © AFP/SID/NIKOLAY DOYCHINOV

SID

Die Fußball-Nationalmannschaften der Schweiz und Dänemarks sind erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Die Eidgenossen setzten sich nach einem Blitzstart 3:1 (3:0) in Bulgarien durch, der Europameister von 1992 kam zu einem 2:0 (1:0) in Israel.

In Sofia machten der Gladbacher Breel Embolo (7.), Haris Seferovic (10.) und der Frankfurter Steven Zuber (13.) für die Schweiz mit sechs Bundesliga-Profis in der Startelf schnell alles klar. Favorit in Gruppe C ist der viermalige Weltmeister Italien, der zum Auftakt gegen Nordirland spielt (20.45 Uhr).

