WM-Qualifikation: Englands Spiell in Albanien wackelt

Das WM-Qualifikationsspiel der englischen Nationalmannschaft gegen Albanien in Tirana am Sonntag könnte offenbar abgesagt werden. Es gibt Sicherheitsbedenken.

Der Weltmeister von 1966 startet seinen Weg zur Endrunde in Katar 2022 gegen San Marino. Nach dem Albanien-Trip empfangen die Three Lions am kommenden Mittwoch Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski.