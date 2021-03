U21-EM: Fehlstart für Titelanwärter England

Titelanwärter England hat bei der U21-EM einen Fehlstart hingelegt. Das Team um den mehrfach von Bayern München umworbenen Jungstar Callum Hudson-Odoi verlor zum Auftakt überraschend 0:1 (0:0) gegen die Schweiz und steht damit bereits unter Druck. Nur die besten zwei Mannschaften in den vier Gruppen ziehen in die K.o.-Phase ein.

Neben der Schweiz, für die Dan Ndoye (78.) entscheidend traf, spielen noch Portugal und Kroatien in Gruppe D. Die beiden treffen am Abend (21.00 Uhr) aufeinander. Hudson-Odoi, der beim FC Chelsea unter dem deutschen Teammanager Thomas Tuchel spielt, stand am Donnerstag in der Startelf, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.