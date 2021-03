Radsport, Katalonien-Rundfahrt: Kämna nach Solofahrt geschluckt

Hinter dem Führungsduo vor den letzten drei Tagen in Lauerstellung liegt der frühere Tour-Sieger Geraint Thomas. Der Waliser rollte zusammen mit den beiden Spitzenfahrern auf Platz drei hinter dem Kanadier Michael Woods über die Ziellinie. Thomas hat weiterhin 49 Sekunden Rückstand auf Yates.

Zu den prägenden Fahrern der Etappe gehörte der deutsche Profi Lennard Kämna (Wedel). Der Bora-hansgrohe-Fahrer unternahm einen zunächst erfolgreichen Ausreißversuch, wurde aber nach einer mehrere Kilometer langen Alleinfahrt wieder vom Peloton geschluckt und spielte in der entscheidenden Phase des Rennens keine Rolle mehr.

Das fünfte Teilstück am Freitag führt über 201,1 km von La Pobla de Segur nach Manresa. Die Jubiläumsauflage der Rundfahrt, die 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, endet am Sonntag in Barcelona.