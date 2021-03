Nationalmannschaft: DFB startet mit Sieg gegen Island in die WM-Quali

Was für ein Auftakt in die WM-Qualifikation!

In der zweiten Hälfte machte Ilkay Gündogan per Distanzschuss zum 3:0 (56.) alles klar. Vorbereiter war erneut Serge Gnabry, der auch den Assist zum 1:0 von Goretzka gegeben hatte. Für Havertz zeigte sich Leroy Sané als Vorlagengeber verantwortlich.

"Wir haben sehr schwungvoll und dynamisch begonnen", lobte Löw nach dem schnellsten Blitzstart mit zwei Toren in einem Pflichtspiel seit 52 Jahren bei RTL : "Die Mannschaft hatte die richtige Einstellung, der Sieg war souverän. Aber logischerweise sehe ich Verbesserungsmöglichkeiten in unserem Spiel."

Leon Goretzka, der zur wichtigen Führung traf (3.), meinte: "Die frühen Tore haben uns in die Karten gespielt und unserem Spiel gut getan. Wir haben die Leidenschaft auf den Platz gebracht, für unser Land spielen zu dürfen." Auch der neue RTL -Experte Uli Hoeneß war verzückt: "Von der ersten Minute an wurde Vollgas gespielt."

Ilkay Gündogan, der das 3:0 erzielte, erklärte: "Es war wichtig, gut ins Spiel zu starten. Wir haben den Ball gut laufen gelassen, es war eine Reaktion. Aber ich glaube, dass wir einen Maßstab an uns selbst haben sollten. Wir haben eine gewisse Verantwortung, weil wir die Qualität dazu haben. So sind wir das Spiel angegangen und natürlich froh, dass wir 3:0 gewonnen haben."

DFB-Elf setzt vor Anpfiff Zeichen

Die große Verunsicherung nach dem positiven Corona-Test von Jonas Hofmann am Morgen war beim lockeren Aufgalopp ins EM-Jahr in keiner Phase zu spüren. Dazu kam eine eindeutige Botschaft an den umstrittenen WM-Gastgeber in der Menschenrechtsfrage: Bei der Aufstellung für die Nationalhymnen trug jeder Spieler ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Buchstaben - zusammen lautete die starke Botschaft: "HUMAN RIGHTS".