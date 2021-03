Anzeige

DFB-Team in der Einzelkritik: Goretzka und Kimmich überragen gegen Island Einzelkritik: Bayern-Duo überragt

Löst Baku das Kimmich-Problem?

F. Plettenberg

Deutschland schlägt Island zum Auftakt der WM-Qualifikation 3:0. Dabei überragt vor allem ein Bayern-Duo. Die Spieler in der Einzelkritik.

Die SPORT1-Einzelkritik:

Anzeige

MANUEL NEUER: Der DFB-Kapitän hätte auch im Hotel bleiben können, denn entscheidend eingreifen musste er fast nie. Nur einmal, nach einer Aktion von Bödvarsson (65.). Am Ball sicher. SPORT1-Note: 3

EMRE CAN: Der Dortmunder startete überraschend als Linksverteidiger und spielte solide, schaltete sich auch immer wieder nach vorne ein. Eine Dauerlösung ist er dort aber nicht. Can will ohnehin ins Zentrum. SPORT1-Note: 3

ANTONIO RÜDIGER: In der Innenverteidigung ließ er nichts anbrennen und maßregelte seine Vorderleute, wenn fahrlässig verteidigt wurde. Einen Island-Schuss fälschte er so entscheidend ab, dass der Ball am Tor vorbei ging. Mit einem Kopfball hätte er fast zum 3:0 getroffen (43.). SPORT1-Note: 2

MATTHIAS GINTER: Neben Rüdiger spielte der Gladbacher mal wieder ohne Fehl und Tadel. Auf Ginter ist einfach Verlass, er spielt ohne viel Spektakel. (SERVICE: Die Tabellen der WM-Quali) SPORT1-Note: 2

LUKAS KLOSTERMANN: Der Leipziger durfte sich nach langer Abstinenz mal wieder als Rechtsverteidiger beweisen, nachhaltigen Eindruck hinterließ er aber nicht. Vor der einzigen Island-Chance ließ er sich von Bödvarsson düpieren. Danach wacher. SPORT1-Note: 3,5

JOSHUA KIMMICH: Auf der Sechs zog der Bayern-Dauerbrenner die Fäden, er war der Spielgestalter. Mit einem klasse Chipball auf Gnabry leitete er das 1:0 ein (3.). Mit einem tollen Flachpass auf Sané das 2:0 (7.). Er suchte auch selbst oft den Abschluss aus der Distanz. SPORT1-Note: 1

LEON GORETZKA (bis 71.): Erzielte das brustlösende 1:0 nach tollem Pass von Gnabry (3.) und klopfte sich danach stolz auf die DFB-Brust. Klares Zeichen: Wir sind im EM-Modus! Spielte auch in der Folge mit unglaublich viel Selbstbewusstsein und Dominanz. Gündogans 3:0 bereitete er vor (56.). Bei Löw nicht mehr wegzudenken. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der WM-Quali) SPORT1-Note: 1

ILKAY GÜNDOGAN: Man merkte ihm an, dass er in einer Topverfassung ist, denn Gündogan spielte ungemein sicher und kombinationsfreudig. Er selbst bewegte sich vor Kimmich/Goretzka immer wieder in Halbräumen. Dann setzte er um, was Löw forderte: Torgefahr! Das 3:0 besorgte er mit einem Flachschuss (56.) aus knapp 20 Metern. SPORT1-Note: 1,5

Anzeige

LEROY SANÉ (bis 78.): Auf der linken Seite wurde er viel eingebunden. Einen Kimmich-Pass nahm er super auf und spielte ihn in den Rücken der Island-Defensive auf Torschütze Havertz (7.). In Hälfte zwei baute er ab. SPORT1-Note: 3

SERGE GNABRY (bis 86.): Auf ungewohnter Position in der Sturmspitze traf er viele richtige Entscheidungen. Auf Torschütze Goretzka legte er mustergültig zurück (3.). War auch beim 3:0 beteiligt. Nach einem Kimmich-Chipball setzte er den Ball an den Innenpfosten (71.). SPORT1-Note: 2

KAI HAVERTZ (bis 78.): Überraschend stand der Chelsea-Profi in der Startelf und kam über die rechte Außenbahn. Einen tollen Sané-Pass nutzte er mit einer Direktabnahme aus 12 Metern zum 1:0. Suchte auch danach öfter den Abschluss und hatte eine hohe Passsicherheit. Unauffälliger in Hälfte zwei. SPORT1-Note: 2,5

FLORIAN NEUHAUS (ab 71.): Ein Zeichen von Löw, dass er den Gladbacher als erstes einwechselte. Er kam für Goretzka, hatte aber keine großen Aktionen mehr. SPORT1-Note: 3

Der CHECK24 Doppelpass mit Christoph Daum am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

TIMO WERNER (ab 78.): Überraschend saß er zu Beginn nur auf der Bank, selbst RTL-Experte Uli Hoeneß wunderte sich. Kam für Havertz. Für eine Benotung auch zu wenig Spielzeit.

JAMAL MUSIALA (ab 78.): Der DFB-Debüt für das Supertalent! Musiala ging für Sané auf die rechte Seite. Kam für eine Benotung aber zu spät, hatte aber noch ein paar gute Szenen am Ball.

Anzeige