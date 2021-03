Anzeige

Deutsche Nationalmannschaft: Stimmen zum Spiel Deutschland - Island (3:0) Löw: Das müssen wir besprechen

Corona-Alarm beim Nationalteam

SPORT1

Deutschland startet mit einem souveränen Erfolg gegen Island in die WM-Qualifikation. SPORT1 fasst die Reaktionen zum Spiel zusammen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat einen glänzenden Start in die Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar hingelegt.

SPORT1 zeigt die Stimmen von RTL zum Spiel.

Joachim Löw (Bundestrainer): Größtenteils bin ich zufrieden. Wir haben sehr schwungvoll und dynamisch begonnen. Wir wollten auch gleich ein Zeichen setzen gegen Island. Die Mannschaft ist von Beginn an mit der richtigen Einstellung in das Spiel gegangen. Deswegen war das Spiel insgesamt souverän. Wir haben wenig Torchance zugelassen vom Gegner, selbst haben wir zwei schöne Tore erzielt und da kann man größtenteils damit zufrieden sein, aber in der zweiten Hälfte haben wir zu viele Pässe nach hinten gespielt. In manchen Momenten haben wir es auch verpasst, Tempo aufzunehmen. 3:0 ist ein schöner Sieg, aber logischerweise sehe ich Verbesserungsmöglichkeiten in unserem Spiel.

…zu Joshua Kimmich: Bei Kimmich weiß man, zu was er in der Lage ist. Er ist ein Spieler, der ständig am Ball ist und gute Pässe nach vorne spielt. Daher ist er ein wichtiger Spieler. Er sorgt für das richtige Gleichgewicht auf dem Platz. Er ist unglaublich lauffreudig, spielt intensiv und daher bin ich schon mit ihm zufrieden.

…Optimierungsbedarf im Team: Besprechen müssen wir die zweite Halbzeit. Das, was uns in der ersten Halbzeit so stark gemacht hat, das war in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so der Fall. Daher gab es auch weniger Torchancen. Wir müssen schauen, dass wir das Tempo über 90 Minuten hochhalten können. Das wird bei einem Turnier enorm wichtig sein. (Das deutsche Team gegen Island in der SPORT1-Einzelkritik)

Gündogan denkt an corona-erkrankten Hofmann

Ilkay Gündogan: "Es war wichtig für uns, ein gutes Spiel zu zeigen, das ist uns auch gelungen. Wir haben den Ball gut laufen gelassen und uns einige Chancen erarbeitet. Es war eine Reaktion, ja, aber wir haben Ansprüche an uns, denen wir gerecht werden wollen."

...zu seinem Tor zum 3:0: "Grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass ich heute viel Platz hatte. Normalerweise gebe ich den Ball dann noch weiter, aber da habe ich den Abschluss gesucht." (Tabellen der WM-Quali)

...zum Corona-Fall vor dem Spiel: "Erstmal ist es schade für Jonas Hofmann, dass es ihn erwischt hat. Er ist symptomfrei, soweit ich weiß, ich hoffe das bleibt so. In der Vorbereitung hat es uns nicht groß beeinflusst, wir mussten erstmal im Hotel bleiben und uns nochmal testen lassen. Wir sind seit über einem Jahr in der Situation, die tut niemandem gut. Wir sind privilegiert, dass wir noch arbeiten und auf dem Platz stehen dürfen. Trotzdem sind wir nur Menschen und es belastet uns wie jeden anderen auch."

Leon Goretzka: "Die frühen Tore haben uns in die Karten gespielt. Wir wussten, dass der Gegner tief steht. Das frühe Tor hat uns gutgetan. Ich bin einfach froh, meinen Teil beizutragen. Was in den letzten Spielen gefehlt hat, war die Leidenschaft, für unser Land spielen zu dürfen. Diese Emotion wollten wir wieder reinbekommen. Ohne Fans ist das schwierig, aber es ist trotzdem uns gut gelungen."

...zur Aktion mit den Human-Rights-T-Shirts: "Sowas entsteht immer gemeinsam. Die Buchstaben haben wir selbst drauf geschrieben. Norwegen hat gestern auch eine ähnliche Aktion gemacht. Wir haben eine große Reichweite, die wir nutzen wollen, um Zeichen zu setzen. Die Botschaft heute war eindeutig. Wir haben in der Mannschaft darüber gesprochen. Wir haben eine WM vor uns. Wir wollen der Gesellschaft klarmachen, dass wir das nicht gutheißen, die Bedingungen, die da herrschen."

Neuer freut sich für Debütant Musiala

Kai Havertz: Es war insgesamt ein schweres Spiel. Unser Ziel war es hinter die Kette zu kommen. Bei meinem Tor haben wir das geschafft, es war schön vorbereitet von Leroy, er hat das toll gemacht. Es war von vornherein klar, dass sich Island hinten reinstellt. Es war schwierig, Lücken zu finden. Insgesamt können wir zufrieden sein, das ein oder andere Tor hätten wir noch mehr machen können.

Manuel Neuer: Es war ein positives Zeichen von uns. Wir haben uns alle darauf gefreut, das erste Spiel im Jahr für die Nationalmannschaft zu machen. Es war eine gute Leistung, darauf kann man aufbauen. (Spielplan und Ergebnisse der WM-Quali)