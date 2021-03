Honey Ryder: Vettels Aston Martin trägt Namen eines Bond-Girls

Sebastian Vettel hat einen Namen für seinen neuen Dienstwagen gefunden - und geht mit einer Hommage an die alten James-Bond-Filme in seine erste Saison bei Aston Martin. Der AMR21 des Heppenheimers wird "Honey Ryder" heißen, das verriet Vettel im Vorfeld des ersten Saisonrennens in Bahrain (Sonntag, 17.00 Uhr MESZ/Sky).