Sebastian Vettel benennt Aston-Martin-Boliden nach Bond-Girl

In diesem Jahr waren die Fans besonders gespannt. Denn Vettel hatte schon abgekündigt, dass er sich von den James-Bond-Filmen inspirieren lassen würde, mit denen die Marke Aston Martin untrennbar verbunden ist (Formel 1: Der Große Preis von Bahrain am Sonntag ab 17 Uhr im LIVETICKER) .

Vettels Aston Martin bekommt den Namen "Honey Ryder"

Seinen Aston Martin-Mercedes AMR21 nennt er nämlich "Honey Ryder". So hieß die Schweizer Schauspielerin Ursula Andress, im ersten Bond-Film mit Sean Connery von 1962, "James Bond jagt Dr. No".

Vettel trotz Problemen bei Tests "entspannt"

Mit seinem Bond-Girl nimmt Vettel sich nun viel vor: "Ich will alle Rennen gewinnen", scherzt er in Bahrain und räumt erst nach dem Lacher ein: "Nein, wir müssen realistisch bleiben. Wir hatten schwierige Testfahrten und wir kennen auch die Rangfolge im Feld nicht wirklich. Dieses Wochenende werden wir eine neue Referenz bekommen. Nur die Favoriten sind für mich klar: Mercedes und Red Bull. Wer dahinter wo kommt, werden wir sehen." ( Alles Wichtige zur Formel 1 )

Zwischen den Tests und dem ersten Rennen in Bahrain hat Vettel jedenfalls keinen Stein der Weisen gefunden - trotz Denkerpose. Vettel: "Du kannst viel nachdenken und schlafen, aber das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist die Zeit auf der Rennstrecke. Wir müssen schauen, dass wir in den drei Trainings möglichst viel Arbeit erledigen können und gut vorbereitet ins Qualifying und Rennen gehen. Es gibt keine Abkürzungen, aber einige Dinge, die wir tun können."

Vettel sieht die Dinge ohnehin nicht so negativ: "Es sieht gar nicht allzu schlecht aus. Wir haben nicht so viele Runden gedreht, wie wir wollten. Aber: Ich bin sehr glücklich, fühle mich hier von Anfang an wohl. Ich komme mit dem Auto klar. Zwar gibt es noch hier und da Dinge, an die ich mich gewöhnen und an denen ich arbeiten muss, aber ich bin sehr entspannt."