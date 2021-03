Ex-Bayern-Star Mario Basler hat jetzt seinen eigenen Wodka

Mario Basler hat jetzt seinen eigenen Wodka und zeigt sich angetan. Schon in der Vergangenheit sorgte der 52-Jährige diesbezüglich für Schlagzeilen.

Der ehemalige Profi des FC Bayern hat jetzt seine eigene Getränkemarke. Bei der "Mario Basler Edition" handelt es sich um einen fünffach destillierten Premium-Wodka aus hochwertigen Getreidedestillaten, der in Kooperation mit der Firma "Das Männerrudel" in Deutschland hergestellt wird.

Basler: "Geiles Zeug, mein eigener Wodka!"

In einem 35-sekündigen Clip, den "Das Männerrudel" auf seiner eigenen Website veröffentlicht hat, schenkt sich Basler - in einem dunklen Raum sitzend - seinen eigenen Vodka genüsslich in ein Glas mit Zitrone ein. Anschließend nimmt der 30-malige Nationalspieler einen kleinen Schluck seines Getränks. Basler zeigt sich angetan. "Geiles Zeug, mein eigener Wodka!", lautet sein knappes Fazit, bevor das Video auch schon zu Ende geht.