Zwei schwere Patzer: Fentz verpasst WM-Finale und Olympiaticket

Keine Final-Qualifikation, kein Olympiaticket: Nach zwei schweren Fehlern im Kurzprogramm sind die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Stockholm für Paul Fentz vorzeitig beendet. Nach einem enttäuschenden 26. Platz reichte es für den Berliner nicht für die Medaillenentscheidung am Samstag (11.00 Uhr/ONE und Eurosport), entsprechend deprimiert schlich der 28-Jährige vom Eis.

Immerhin: Bezüglich Olympia bekommen Fentz und auch seine nationalen Konkurrenten eine zweite Chance. Bei der Nebelhorn-Trophy Ende September in Oberstdorf wird ein Restkontingent von voraussichtlich sechs Tickets vergeben. Auch die Oberstdorferin Nicole Schott müsste diesen Umweg wählen, falls sie in der Kürentscheidung am Freitag (18.00 Uhr) an der direkten Olympia-Qualifikation scheitern sollte.