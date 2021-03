Pharmakologe Sörgel kritisiert IOC: "Russisch Roulette"

Pharmakologe Fritz Sörgel hat sich gegen die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio ausgesprochen und eindringlich vor den Gefahren durch Corona gewarnt. "Was das Internationale Olympische Komitee derzeit macht, ist wie Russisch Roulette", sagte Sörgel dem Münchner Merkur und der tz (Freitagsausgaben).

Alle seien in Coronazeiten "Versuchskaninchen, nicht nur die Sportler, aber die Situation bei Olympia ist so speziell, dass es nicht klappen wird", prophezeite Sörgel: "Man kann es drehen und wenden, wie man will, mit der Menge der Wettbewerbe ist es nicht sicher durchführbar. Selbst wenn man hinter jeden Sportler einen japanischen Bewacher mit Teststäbchen in der Hand stellt."