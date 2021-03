Eisenbichler in Planica zur Halbzeit Vierter - Kobayashi führt

Skispringer Markus Eisenbichler hat beim Skiflug-Weltcup im slowenischen Planica alle Chancen auf den Sieg. Beim ersten Teil des Saisonfinales auf der legendären "Letalnica" am Donnerstag landete der Siegsdorfer nach fast dreiwöchiger Wettkampfpause auf 232,5 m (210,8 Punkte) und Platz vier. In Führung liegt der japanische Schanzenrekordhalter Ryoyu Kobayashi nach einem Flug auf 235,5 m (224,2).

Der Oberstdorfer Karl Geiger, der sich im Dezember in Planica zum Skiflug-Weltmeister gekrönt hatte, liegt nach einem Satz auf 224,5 m (203,2) als Achter in Lauerstellung. Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud (Norwegen), der Anfang März wegen eines positiven Coronatests mehrere WM-Springen verpasst hatte, stürzte mit 199,5 m ab und verpasste das Finale.

Zuletzt war die in Norwegen geplante Raw-Air-Tour coronabedingt abgesagt worden. Am Freitag (15.00 Uhr) findet ein weiterer Einzel-Wettkampf statt, ehe am Samstag (10.00 Uhr) ein Teamwettbewerb auf dem Programm steht. Ein weiteres Einzel-Fliegen am Sonntag (10.00 Uhr/alle ZDF und Eurosport) schließt den langen WM-Winter ab.