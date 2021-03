Premier-League-Saison 2021/22 beginnt am 14. August

Die Premier League startet am 14. August © AFP/POOL/SID/JOHN WALTON

Die Premier League kehrt in der kommenden Spielzeit wieder zu ihrem gewohnten Starttermin in der zweiten Augustwoche zurück.

Die neue Saison startet am 14. August. Dies teilte die englische Fußball-Liga am Donnerstag mit. Der letzte Spieltag findet am 22. Mai 2022 statt, alle zehn Partien werden parallel gespielt.