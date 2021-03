Volleyball-Bundesliga Frauen: Schwerin - Stuttgart LIVE im TV, Stream

Der SSC Palmberg Schwerin trifft am Samstagabend im ersten Halbfinal-Duell der Serie best of three auf den Allianz MTV Stuttgart. SPORT1 überträgt die Partie ab 17.55 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM. Beide Teams entschieden in der Hauptrunde jeweils eine Partie klar mit 3:0 für sich.