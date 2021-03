Freiburg gewinnt Test gegen Basel

Der SC Freiburg hat in einem Testspiel den FC Basel 2:0 (1:0) geschlagen.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat sich in der Länderspielpause weiteres Selbstbewusstsein für den Saisonendspurt geholt. Die Breisgauer bezwangen den Schweizer Spitzenklub FC Basel im heimischen Schwarzwald-Stadion mit 2:0 (1:0). Für den SC trafen im Geheimtest Neuzugang Guus Til (17.) und Jonathan Schmid (85.) per direktem Freistoß. In der Bundesliga fehlen Freiburg bei acht ausstehenden Spielen nur drei Punkte auf Rang sechs.