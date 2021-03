Regionalliga-Dilemma: Reserve-Teams statt Traditionsvereine in 3. Liga?

Die Kickers Offenbach kämpfen seit Jahren vergeblich um die Rückkehr in den bezahlten Fußball © Imago

In der Regionalliga stehen gleich zwei Bundesliga-Reserven vor dem Aufstieg. Die Traditionsklubs drohen zu versauern - mit einer prominenten Ausnahme.

Am Mittwochabend wurden im Nordosten der Republik Fakten geschaffen: In einer Videokonferenz mit allen Vertretern der Regionalliga wurde einstimmig beschlossen, die seit November unterbrochene Saison abzubrechen .

Die fünf Regionalliga-Staffeln haben unter der Corona-Pandemie deutlich mehr gelitten als die oberen drei Spielklassen, nur in zwei Ligen wird derzeit überhaupt gespielt: im Westen und Südwesten.

Eine für viele Vereine verheerende Situation - insbesondere auch für die zahlreichen Traditionsklubs, die von der Rückkehr in den bezahlten Fußball träumen.

Reserve-Teams versperren Traditionsklubs den Weg

Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, droht diesen Vereinen nun auch noch ein altbekanntes Ärgernis den Weg in die 3. Liga zu versperren: die Reserve-Teams der Bundesligisten.

Derzeit spielt in der 3. Liga in Vorjahresmeister FC Bayern nur eine zweite Mannschaft, die Münchner befinden sich nach der herausragenden Vorsaison als Tabellen-15. derzeit in Abstiegsgefahr. (Die Tabelle der 3. Liga)