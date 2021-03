DFB-Pokal der Frauen: ARD überträgt Halbfinal-Kracher

Die ARD überträgt das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München am Ostersonntag live.

Der Halbfinal-Kracher im DFB-Pokal der Frauen zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und dem Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München am Ostersonntag (14.00 Uhr) wird live in der ARD übertragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.