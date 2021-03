Wegen Brettspiel! Marcel Halstenberg von RB Leipzig von Nationalteam abgereist

Nach SPORT1 -Informationen hat Leipzig-Linksverteidiger Marcel Halstenberg am Donnerstag das DFB-Quartier in Düsseldorf verlassen müssen, weil er als Kontaktperson 1 von Hofmann eingestuft wurde.

RB Leipzig hat diese Entscheidung in enger Abstimmung mit dem DFB getroffen. Halstenberg wurde am Mittwoch negativ getestet, muss aber in Leipzig nach seiner Ankunft in mehrtätige Quarantäne. Der Verein bestätigte entsprechende SPORT1-Informationen.