Serie A: 16-Jährige Malteserin Haley Bugeja mischt die Serie A auf

Haley Bugeja: Traumhafter Start in der Serie A

Bei ihrem Debüt gelang ihr auch gleich noch ein weiterer Treffer. Nach dem Spiel wurde Bugeja mit Glückwünschen überhäuft. "Das erste, was ich tat, war in die Umkleidekabine zu gehen und meine Familie anzurufen", erinnerte sie sich bei Goal . "Dann, als ich den Anruf unterbrochen hatte, wollte ich gerade auf Facebook gehen, und bevor ich darauf klickte, stand da 99 plus Benachrichtigungen. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott'."

Von der kleinen Insel auf die internationale Bühne

Rekord und Auszeichnung für Bugeja

Fernando Torres war ihr Idol

Trotz des Trubels um ihre Person versucht die Malteserin einen klaren Blick zu bewahren. "Ich fühle mich so gesegnet, dass ich so viele Dinge in so jungen Jahren erleben durfte. Das mit 16 zu wissen, gibt mir eine ganz neue Sicht auf das, was ich in meiner Zukunft erreichen kann, obwohl das nur passieren wird, wenn ich weiterhin so hart arbeite wie jetzt und mit beiden Beinen auf dem Boden bleibe", stellte die Angreiferin klar.