FIFA 21: TOTW #26 nur Platzhalter für ein kommendes Event?

Mit der Veröffentlichung des Team der Woche Nummer 26 in FIFA 21 kommen eine Reihe neuer Inform-Karten in den beliebten Modus. Für FUT-Kenner und Weekend League-Spieler ist allerdings nicht allzu viel Interessantes dabei. Selbst der mit einer Gesamtwertung von 93 daherkommende Karim Benzema dürfte für die wenigsten Fans wirklich erstrebenswert sein, da er schlichtweg zu langsam ist. Für Bundesliga- und Serie A-Enthusiasten gibt es wenigstens ein paar Alternativen.

TOTW #26: EA scherzt mit Sprache

Der offizielle Tweet wurde in chinesisch verfasst, was wohl darauf zurückgeht, dass der chinesische Auftritt das Team der Woche vorab geleaked hat. EA Sports fungiert also wie ein Comedian, was mit einem schwachen Team of the Week und vor einem anstehenden Event nicht auf sonderlich viel Zuspruch stößt.