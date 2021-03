Manchester United: Lee Roche - von der Champions League auf die Baustelle

Lee Roche bei seinem ersten und einzigen Auftritt in der Champions League © Getty Images

Vom Champions-League-Spieler zum Bauarbeiter – die Geschichte des Engländers Lee Roche hat es in sich.

Am 18. März 2003 debütierte der zu diesem Zeitpunkt 22-jährige Roche für Manchester United in der Königsklasse. Trainer Alex Ferguson beorderte den damaligen U21-Nationalspieler gegen Deportivo La Coruña sogar direkt in die Startformation.