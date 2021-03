Anzeige

Waldemar Hartmann über Völler-Wutrede & Xabi Alonso als Flick-Nachfolger Hartmann: FCB hat Eberl-Idee geklaut

Sprüche-Feuerwerk: "Waldi" dreht im Doppelpass auf

L. von Hoyer

Vor über 17 Jahren führt Waldemar Hartmann eines der legendärsten Interviews der deutschen Fußball-Geschichte. Bei SPORT1 spricht er über die Folgen und Joachim Löw.

Am 6. September 2003 sorgte Waldemar Hartmann als Sportmoderator der ARD für ein Interview, das auch heute noch allgegenwärtig ist.

Nach einem enttäuschenden 0:0 der deutschen Nationalmannschaft auf Island hatte der damalige Bundestrainer Rudi Völler im Gespräch mit Hartmann eine blitzsaubere Wutrede ausgepackt. Noch heute können viele Fußball-Fans einige Passagen dieses Interviews auswendig.

Anzeige

Legendär ist beispielsweise Völlers folgender Satz an Hartmann geworden: "Du sitzt hier bequem auf deinem Stuhl und hast drei Weizenbier getrunken."

Über 17 Jahre später heißt der Gegner des DFB-Teams nun zum ersten Mal seit 2003 wieder Island. (WM-Qualifikation: Deutschland - Island, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

SPORT1 hat vor der Partie mit Hartmann über sein legendäres Interview gesprochen. Hartmann äußert sich auch über den nächsten Bundestrainer und erklärt, was Xabi Alonso damit zu tun hat.

SPORT1: Das letzte Gastspiel der deutschen Nationalmannschaft auf Island ist nun über 17 Jahre her - und damit auch Ihr legendäres Interview mit Rudi Völler. Werden Sie heute noch darauf angesprochen?

Waldemar Hartmann: Sie sind der Dritte, der heute anruft. Gestern waren es zwei. Zum 60. Geburtstag von Rudi war auch große Aufregung diesbezüglich - und immer dann, wenn ein Trainer in der Bundesliga aus der Reihe tanzt und keine Political Correctness an den Tag legt, dann gibt es Online die Hitparade. Also ja, ich werde oftmals darauf angesprochen, habe aber auch überhaupt kein Problem damit. Ich habe da eine Standard-Antwort: Fragen Sie mal Mick Jagger ob er Satisfaction noch hören kann. Das war der große Durchbruch der Rolling Stones und hat sich mit Sicherheit auch auf dem Konto bemerkbar gemacht. So war es bei mir auch, mit einem zehnjährigen Vertrag mit Paulaner als Weißbierbotschafter.

Am 6. September 2003 wurde aus dem ARD-Moderator Waldemar Hartmann der Weißbier-Waldi. Beim Rundumschlag des damaligen Bundestrainers Rudi Völler verschlug es sogar dem redegewandten Hartmann die Sprache. SPORT1 zeigt die legendärsten Wutreden aller Zeiten © Getty Images Nach dem peinlichen 0:0 im EM-Qualifikationsspiel gegen Island ging Völler auf die Medien los: "Ich kann diesen Käse nicht mehr hören nach jedem Spiel, in dem wir kein Tor geschossen haben, dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt. Das ist das Allerletzte. Wechselt den Beruf, das ist besser. Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir den Schwachsinn immer anhören“ © imago Was die Medien machen würden, sei "eine Sauerei", wütete Völler - und auch Reporter Waldemar Hartmann bekam ordentlich sein Fett weg, indem ihn Völler des übermäßigen Alkoholkonsums bezichtigte. "Du sitzt hier bequem auf deinem Stuhl, hast drei Weißbier getrunken und bist schön locker" © Imago JAN LÖHMANNSRÖBEN: Der damalige Lauterer sorgte mit seinem erfrischen ehrlichen "Digga, der soll Cornflakes zählen gehen"-Interview für Aufsehen. Mehr davon? Bitteschön! © Getty Images Anzeige PAL DARDAI: Nach der deutlichen 0:3-Niederlage seiner Hertha im DFB-Pokal-Halbfinale 2016 gegen Dortmund lieferte sich Pal Dardai ein langes Streitgespräch mit "Sky"-Moderator Thomas Wagner. "Wenn Sie eine bessere Idee haben, nehme ich sehr gerne Unterricht von Ihnen", ätzte der Ungar, sichtlich gereizt © Getty Images STEFAN EFFENBERG: 1999 faltete Stefan Effenberg die versammelte Medienlandschaft ("Freunde der Sonne") an der Säbener Straße in München dermaßen zusammen, dass wohl selbst Uli Hoeneß vor Stolz fast geplatzt wäre. Der nächste FCB-Ausraster folgt sogleich © Getty Images LOTHAR MATTHÄUS: Für diesen sorgte 1994/95 Lothar Matthäus. Man habe ihn und seine hart arbeitenden Kollegen um die wohlverdiente Punktprämie gebracht. "Eine Frechheit" sei die Leistung von Hellmut Krug gewesen, der in den Schlussminuten dem KSC einen Elfmeter zusprach, der letztlich zum 2:2-Ausgleich führte. Das brüllte Matthäus auch noch gut vernehmbar durch den Kabinengang © Getty Images JANUSZ GORA: Der Name Janusz Gora dürfte vor allem Anhängern der ehemaligen Late-Night-Show "TV Total" mit und von Showmaster Stefan Raab ein Begriff sein. Der Ex-Profi vom SSV Ulm war ebenfalls mit einigen Schiedsrichterentscheidungen beim Spiel gegen Hansa Rostock in der Saison 99/00 nicht wirklich einverstanden. Bei vier Platzverweisen gegen seine Farben war sein "Skandal"-Ausruf durchaus verständlich © Getty Images Anzeige RUDI VÖLLER: Als "König" der Ausraster gilt Rudi Völler - ein Ruf, den er 2015/16 wieder bestätigte. Am 22. Spieltag zürnte der Sportdirektor von Bayer Leverkusen in einem TV-Interview, nachdem der Referee Bayer-Coach Roger Schmidt auf die Tribüne verbannt und das Spiel sogar für kurze Zeit unterbrochen hatte © Getty Images "Das Spiel zu unterbrechen und eine solche Hektik hineinzubringen, ist völlig unnötig. So zu tun, als sei etwas ganz Schlimmes passiert, ist völlig übertrieben", wütete Völler, der sich auch nicht von "Sky"-Moderator Sebastian Hellmann beruhigen ließ. Stattdessen redete sich Völler weiter in Rage und stellte plötzlich selbst die Fragen: "Wer hat uns denn mehr geschadet, der Roger Schmidt oder der Schiedsrichter? Sagen Sie mal ganz ehrlich jetzt?" © Imago Noch legendärer: Im September 2003 flippte er als damaliger DFB-Teamchef im TV-Studio der "ARD" aus. Sein Wutausbruch ging als "Weißbier-Rede" in die Geschichte ein © Getty Images BRUNO LABBADIA: Noch in Diensten des VfB Stuttgart flippte Bruno Labbadia im Oktober 2012 aus. Der heutige Wolfsburg-Trainer holte nach dem 2:2 gegen Bayer Leverkusen vor versammelter Presse zur Medienschelte aus: "Ich finde, es ist eine gewisse Grenze erreicht hier. Ich kann gewisse Dinge nicht akzeptieren, wenn ein Trainer wie der letzte Depp dargestellt wird, als hätte er gar keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen" © imago Anzeige "Da ist eine totale Grenze erreicht - auch hier in Stuttgart. Als normaler Bundesliga-Trainer muss man sich heute die Frage stellen, gehe ich einen schweren Weg, wie ihn der VfB Stuttgart gehen muss, gehe ich den mit, oder sage ich: am Ar*** geleckt! Das Fass ist absolut voll", legte Labbadia nach © Getty Images JOACHIM LÖW: DFB-Trainer Joachim Löw war auf der ersten Pressekonferenz nach der EM in Polen und der Ukraine 2016 ebenfalls außer sich: "Es gab viel sportliche Kritik, welche ich in aller Demut annehme und versuche, daraus Lehren zu ziehen. Teile der Kritik halte ich für nicht zielführend und ermüden mich. Ich bin es leid, dass man das, was vorher alles gut war, als Beleg dafür nimmt, warum es nicht klappt. Das trifft mich. Wir haben keine flachen Hierarchien" © Getty Images "Die Spieler sind dem Führungsanspruch voll und ganz gerecht geworden. Mit diesem Führungsstil haben wir in den letzen Jahren fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Glauben Sie, dass Millionen von Menschen vor den Fernsehern und beim Public Viewing sitzen, wenn auf dem Platz keine Siegertypen stehen würden?", wütete der DFB-Trainer weiter © Getty Images THOMAS DOLL: Auch Thomas Doll ging schon einmal während einer Pressekonferenz an die Decke: Als damaliger Coach von Borussia Dortmund fühlte er sich zu Unrecht kritisiert und reagierte auf die Fragen der Presse gereizt: "Wenn ihr den Trainer weghaben wollt, dann müsst ihr es sagen", motzte Doll. "Permanent auf den Trainer einzunageln und jetzt auch noch auf die Spieler loszugehen, das ist das, was mich ärgert" © Getty Images Anzeige Schließlich fiel in Dolls unverkennbarem, hanseatischen Dialekt der bis heute unvergessene Satz: "Da lach' ich mir doch den Ar*** ab" © Getty Images DIEGO MARADONA: Maradona bezog sich während seiner Amtszeit als argentinischer Nationaltrainer auf ein anderes Körperteil, als er sich auf seine Kritiker bezog. Zitat: "Denjenigen, die nicht an mich geglaubt haben, sage ich - die Damen mögen es mir verzeihen - ihr könnt mir alle einen blasen." Maradona explodierte. "Ich danke den Fans und den Spielern, aber niemandem sonst", wettert er weiter. "Die anderen sollen weiter Schw... lutschen" © Getty Images GIOVANNI TRAPATTONI: Kultstatus hat auch Trapattonis Ausraster am 10. März 1998 während der Pressekonferenz des FC Bayern © imago Erst beschimpfte der Italiener seine eigenen Spieler ("Spieler schwach wie Flasche leer") im Allgemeinen, bevor er auf seinen Dauerverletzten Thomas Strunz losging. Trapattonis Worte "Was erlaube Struuunz!?" sind bis heute legendär © imago Anzeige KLAUS AUGENTHALER: Mit der kürzesten Pressekonferenz in der Geschichte der Bundesliga verdient sich auch Klaus Augenthaler einen Platz in der Liste: Der damalige Trainer des VfL Wolfsburg betrat im Mai 2007 das Podium und begrüßte die wartenden Journalisten mit den Worten: "Guten Tag! Es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen stelle ich, die Antworten gebe ich auch" © Getty Images Der sichtlich gereizte Augenthaler ratterte seinen Fragenkatalog innerhalb von 42 Sekunden herunter und ließ verdutzte Medienvertreter zurück © Getty Images OTTO REHHAGEL: Auch "König Otto" war nicht immer gut drauf bei Pressekonferenzen: "Wollt Ihr die Leute einladen oder soll ich es tun? Ihr schafft eine negative Stimmung. Ich will nicht diskutieren. Ich trage die Verantwortung. Ich lade die Leute ein, und dabei bleibt es", rief Rehhagel als griechischer Nationaltrainer den Journalisten zu: "Ich lasse mich von keinem außer meiner Frau beeinflussen" © Getty Images NORBERT MEIER: Kein Ausraster, aber trotzdem eine PK, die unvergessen bleibt: Norbert Meier wies nach dem Spiel seines MSV Duisburg gegen den 1. FC Köln die Zuhörer auf eine "klaffende Wunde, die jeder sieht" hin. Allerdings war weit und breit keine zu sehen © Getty Images Anzeige Vorausgegangen war eine Kopf-an-Kopf-Situation, bei der der damalige Duisburg-Coach mit dem Kölner Albert Streit aneinander geraten war... © imago ...und beide Akteure nach einer leichten Berührung den sterbenden Schwan gespielt hatten © imago HORST HELDT: Den neuesten Wutanfall lieferte nun Hannover-Manager Horst Heldt. Der umstrittene Elfer brachte ihn in Rage. Der Frust bei 96 sitzt tief, mit zehn Punkten ist das Team Vorletzter © Getty Images Horst Heldt war nach dem 1:1 von Hannover 96 gegen Mainz 05 bedient. Hauptverantwortlich dafür: Der späte Ausgleich nach einem umstrittenen Elfmeter. "Das war ein Witz! Der Wahnsinn einer Schwalbe. Warum fällt er denn? Altersschwäche?", wütete Heldt am Sky-Mikrofon über FSV-Angreifer Jean-Philippe Mateta © Getty Images Anzeige Der Mainzer war nach einem leichten Kontakt mit Matthias Ostrzolek zu Boden gegangen, Schiedsrichter Robert Hartmann entschied auf Elfmeter, der Videoschiedsrichter schritt nicht ein. "Der ganze Scheiß ist nicht mehr akzeptabel. Ich habe keinen Bock mehr, das zu erklären", so Heldt © Getty Images In der ersten Halbzeit hatte Ittrich einen Konter der Hannoveraner gestoppt, weil er nach einer strittigen Hand-Szene im Hannover-Strafraum eingriff. "Wir hatten eigentlich einen guten Angriff - und dann mischt er sich auf einmal ein", kritisierte Heldt den Videoassistenten. "Er hat nicht richtig entschieden, er hat sich eingemischt. Der soll die Klappe halten." © Getty Images Heldts Zorn richtete sich vor allem an Videoassistent Patrick Ittrich im Kölner Keller. "Sieht der andere Bilder? Hat er sich in Köln schon das nächste Spiel angeschaut oder warum kann man das anhand der Bilder nicht erkennen?", fragte Heldt. © Getty Images

SPORT1: Im Interview haben Sie damals gesagt, dass Sie gar kein Weißbiertrinker sind. Hat sich das geändert?

Hartmann: Ich trinke schon Weißbier, aber nicht vor einem Interview oder zum Frühstück. Ich trinke das wie normale Menschen auch - im Biergarten, zur Brotzeit oder mal nach dem Radeln. Ich trinke das eher zur Erfrischung.

Anzeige

Teamchef Rudi Völler (re.) verteidigt wütend im Interview mit ARD-Moderator Waldemar Hartmann die dürftige Leistung seines Teams auf Island

SPORT1: Sie sagen, dass Sie immer wieder mit dem legendären Interview konfrontiert werden, wenn ein Trainer aus der Reihe tanzt. Das passiert allerdings deutlich seltener als zu den Zeiten Ihres Völler-Interviews, oder?

Hartmann: Die neue Generation gehört zu den Laptop-Trainern, wie mein Freund Mehmet Scholl sie mal bezeichnet hat. Sie haben den Fußball verwissenschaftlicht und da haben Emotionen offenbar wenig Platz. Früher sind das die Älteren gewesen und heute ist es eigentlich nur noch Rudi, wenn er sich mal über den Schiedsrichter aufregt. Von Trainern wie Hannes Wolf und Domenico Tedesco kann ich mir das schwer vorstellen.

"Spieler müssen Raketenwissenschaften studiert haben"

SPORT1: Vermissen Sie die Zeit vor den Laptop-Trainern ein bisschen?

Hartmann: Nicht nur ein bisschen und das geht mit Sicherheit allen so. Ich lebe im Jetzt und Heute und sage nicht, dass früher alles besser war. Wenn ich mir aber vorstelle, dass mir zu meiner Zeit ein Trainer die Antwort gegeben hätte, wie sie es vor einigen Wochen Robert Klauß vom 1.FC Nürnberg gegeben hat, dann hätte ich mich gefragt, ob ich in der Volkshochschule oder in einem Fußballstadion bin. Er hat im Interview von abdrehenden Zehnern und asymmetrische Linksverteidiger gesprochen. Ich war fassungslos, dass er auch noch das Gefühl hatte, dass diese Wissenschaftssprache die Grundlage für den Fußball ist. Fußball ist so einfach , ist aber immer komplizierter gemacht worden. Ich habe den Eindruck, dass weder die Zuschauer noch die Spieler selbst dem folgen können. Die Spieler müssen heute ja Raketenwissenschaften studiert haben, um damit einigermaßen zurecht zu kommen. Das Ergebnis sehen wir auf dem Platz. Wir klagen darüber, dass wir keine Straßenfußballer und keine 1:1-Fußballer mehr haben.

Bitte was!? Diese Taktik-Lehrstunde ist jetzt schon Kult

SPORT1: Wie ist es eigentlich zu dieser Entwicklung gekommen?

Hartmann: Ich habe mit großen Augen festgestellt, dass Jogi Löw nach drei Jahren mal wieder Armin Younes entdeckt hat - und zwar nur, weil der ein bisschen dribbeln kann. Das ist doch ein Offenbarungseid für die Trainingslehre, für die ganz oben auch immer der Bundestrainer verantwortlich ist. Dass der Fußball so wissenschaftlich geworden ist, dass ist auch unter Jogi Löw entstanden und das ist heute unser Problem. Die Spieler werden schon mit 12 oder 13 Jahren in taktische Korsette gepresst. Und dann klagen sie in Dortmund plötzlich darüber, dass keine Spieler Verantwortung übernehmen. Aber wie sollen sie das denn überhaupt können? Sie haben ja nie Verantwortung übernehmen dürfen. Alle Spieler mussten immer in einem taktischen Konzept sein und wenn sie das nicht befolgt haben, dann waren sie raus aus der Mannschaft.

Anzeige

SPORT1: Das hört sich wie eine ganz eigene Blase an, die sich um den Profifußball gebildet hat…

Hartmann: Das sowieso, das ist noch eine andere Geschichte. Heute kommen sie mit 16 Jahren mit einem Berater daher und wachsen in einer Parallelwelt auf, wenn sie in einem Nachwuchsleistungszentrum der großen Vereine sind. Da wird ihnen Puder in den Hintern geblasen, die Jungs wissen ja nicht einmal, wie man ein Auto anmeldet. Zu meiner Zeit habe ich den Klaus Augenthaler angerufen und habe ihn gefragt, ob man sich auf einen Kaffee oder auch ein Weißbier trifft. Heute ist das für die Kollegen gar nicht mehr möglich. In der Mixed Zone wird gnädigerweise für ein paar Minuten Hof gehalten - nach Niederlagen eher weniger. Interviews werden vom hauseigenen Sender geführt, dreimal chemisch gereinigt. Da kann ja nur meist ganz dünne Luft dabei herauskommen.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Hartmann über sein Verhältnis mit Völler

SPORT1: Welchem Spieler oder Trainer würden Sie heute denn noch eine emotionale Rede oder sogar eine Wutrede zutrauen?

Hartmann: Es gibt da schon noch ein paar. Baumgart in Paderborn ist zum Beispiel einer der Abteilung Werner Lorant, der Klartext spricht. Marco Rose macht das auch, die gehören aber ja auch schon wieder zur älteren Generation. Die jüngeren sind die Generation Laptop, ich frage mich aber, ob es die überall braucht. Ich bin mit Rudi gut befreundet, aber seine Entscheidung jetzt, Hannes Wolf als Trainer zu holen hat mich beispielsweise ratlos zurückgelassen. Dass er Peter Hermann hinzunimmt bedeutet, dass er ihm diese Aufgabe alleine eigentlich gar nicht zutraut. Das sind so Dinge, die ich nicht verstehe. Auf der anderen Seite zeigt sich der Teufelskreis bei Markus Gisdol, der immer wieder einen Klub findet. Nichts persönlich gegen ihn, aber der ist doch nirgends mit Blumenstrauß und Blaskapelle verabschiedet worden. In Köln an der Sporthochschule entlassen sie jedes Jahr 20 ausgebildete Fußballlehrer und die Klubs kommen immer wieder auf Leute wie Gisdol. Das ist ein wenig seltsam.

Waldemar Waldi Hartmann mit Ehefrau Petra Hartmann bei deren Promotionsfeier in Berlin

SPORT1: Sie haben Ihr Verhältnis zu Rudi Völler angesprochen. Sie sind also gut befreundet?

Hartmann: Ja, wir haben ein wunderbares Verhältnis. Ich wohne jetzt in Leipzig und beim letzten Fußballspiel, das ich live gesehen habe - vor ziemlich genau einem Jahr - hatte mich Bayer beim Gastspiel in Leipzig eingeladen. Da saßen wir bis spät abends an der Hotelbar zusammen und haben über alte Geschichten gesprochen. Zuletzt habe ich noch öfter mit Rudi telefoniert, weil wir eine Anfrage für einen Werbevertrag hatten, um die alte Geschichte nochmal nachzuspielen. Er hat aber abgesagt, weil er damit nichts mehr zu tun haben will. Ich versuche ihm seit fast 18 Jahren zu erklären, dass er durch das Interview noch populärer und beliebter geworden ist, er lässt sich da aber nicht erweichen und will das lieber aus seinem Gedächtnis streichen.

Anzeige

Nationalspieler Rudi Völler (li., Deutschland) wird 1994 von Waldemar Hartmann interviewt

SPORT1: Das Interview ist bei den Gesprächen also tabu?

Hartmann: In der Geschichte können wir uns nichts mehr erzählen.

"Der DFB wird auf jeden Fall das Gespräch mit Flick suchen"

SPORT1: Zurück zur deutschen Nationalmannschaft. Wer ist für Sie am besten für die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer geeignet?

Hartmann: Am besten geeignet ist für mich Hansi Flick. Er kennt den DFB in und auswendig und ist der erfolgreichste deutsche Trainer, der in Deutschland tätig ist. Er kennt die halbe Mannschaft, welche er in der Nationalmannschaft hätte, von den Bayern. Mit denen arbeitet er offensichtlich sehr erfolgreich. Ich bin in der Sache bei Matthias Sammer. Wenn Oliver Bierhoff sagt, dass sie keinen Trainer ansprechen wollen, der einen Vertrag hat, dann bedeutet das in der Konsequenz, dass sie einen arbeitslosen Übungsleiter verpflichten. Das ist doch kein Zeichen für den deutschen Fußball. Der Fußball ist ein Geschäft, da muss man sich nur Marco Rose und Fredi Bobic ansehen. Der DFB braucht den besten Trainer und der wird vermutlich gerade nicht auf der Couch sitzen und nix tun.

SPORT1: Glauben Sie daher, dass sich der DFB nicht an diese Erklärung halten wird?

Hartmann: Sie werden auf jeden Fall ein Gespräch mit Flick suchen. Was soll Karl-Heinz Rummenigge denn anderes sagen als dass sie ihn nicht freigeben. Wenn er sagt, dass er ihm keine Steine in den Weg legt, dann ist Flick eine Lame Duck. Das macht zwar die Bundesliga spannender, aber nicht im Sinne des FC Bayern.

Hartmanns These: Xabi Alonso folgt auf Flick bei Bayern

SPORT1: Sie glauben also, dass Flick auf Löw folgen wird?

Anzeige

Hartmann: Ich habe mich gefragt, warum von heute auf morgen nichts mehr über Gladbach und Xabi Alonso zu hören war. Rummenigge hat im September das höchste Loblied über Xabi Alonso gesungen. Er hat in einem Interview davon gesprochen, dass er in der Ferne auch einmal ein Trainer für die Bayern sein könnte. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Telefonat zwischen den Bayern und Alonso gab, wo sie gefragt haben: "Was willst du eigentlich in Gladbach, du bist unser Mann, wenn der DFB Flick holt." Ich halte das für eine extrem aufregende Geschichte und für nicht unmöglich.

Trainer Waldemar Hartmann bei einem Spiel der Paulaner Traumelf mit Philipp Lahm und Xabi Alonso

SPORT1: Ihr Tipp ist demnach folgender: Xabi Alonso folgt auf Flick und Flick auf Löw?