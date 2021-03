RB Leipzig Favorit in VBL Club Championship - Preisgeld mehr als verdoppelt

Die eSportler von RB Leipzig gehen als Topfavoriten in das Finale der VBL Club Championship. Acht Klubs spielen am Wochenende in der Fußball-Simulation FIFA 21 bei dem von der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisierten Wettbewerb um den Titel des Deutschen Klub-Meisters im eFootball. Das Preisgeld beträgt 100.000 Euro und wurde im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.