Borussia Mönchengladbach: Matthias Ginter lässt Zukunft offen

Matthias Ginter schwört Borussia Mönchengladbach nicht die Treue. Der Nationalspieler will wissen, wer bei den Fohlen Trainer wird.

Nachdem Nico Elvedi seinen Vertrag zuletzt verlängert hatte , spricht Matthias Ginter im Express zumindest von "verschiedenen Gedanken, die in mir sind".

Der Vertrag des 27-Jährigen, der im Juli 2017 aus Dortmund nach Gladbach kam, läuft im Sommer 2022 aus. "Ich will vor allem erfahren, was der Verein in den nächsten Jahren vorhat. Mein neuer Vertrag ist eine wichtige Entscheidung für die nächsten Jahre", meinte der Abwehrspieler (Service: Tabelle der Bundesliga).